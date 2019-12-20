الإفراج الأول.. السعودية تطلق سراح الفلسطيني عبد الله عودة معتقل لديها

وطن: كشف رئيس لجنة متابعة قضية المعتقلين السياسيين في السجون السعودية الإعلامي، خضر المشايخ، أن السلطات السعودية أفرجت، الخميس، عن المعتقل الفلسطيني المهندس عبد الله عوض عودة.

وأوضح المشايخ في منشور له على "فيسبوك"، بأن عودة هو أول معتقل تفرج عنه السعودية، من ضمن 62 معتقلا فلسطينيا وأردنيا في السجون السعودية منذ شهور دون محاكمات.

وأفادت صفحة "معتقلون بلا تهم في السعودية" على صفحتها بفيسبوك، أن عودة تم اعتقاله في الثامن من آب/أغسطس الماضي.

وكتب براء عودة شقيق المعتقل على صفحته بفيسبوك " الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، أخي المهندس عبد الله عودة حر طليق".

وعبد الله عودة كان يعمل مهندسا كهربائيا في إحدى الشركات السعودية منذ خمس سنوات، وكان يجري معاملة رسمية في دائرة الجوازات عندما اختطفه عناصر الأمن السعودي قبل قرابة أربعة شهور.