إنطلاق "نصف ماراثون الميلاد" في اريحا

اريحا- وطن: نُظم اليوم "نصف ماراثون الميلاد" في اريحا، بمشاركة المئات من الرياضيين ويأتي بتنظيم واشراف من الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى وبرنامج الامم المتحدة الانمائي(UNDP) والسفارة اليابانية وجامعة القدس وبموافقة اللجنة الاولمبية الفلسطينية.

و نشرت الشرطة في محافظة اريحا والاغوار صباح اليوم الجمعة المئات من عناصرها لتامين نصف ماراثون الميلاد.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة "ان الالعاب الرياضية تشمل سباقات الجري والماراثون لمسافات مختلفة "5 و21 كم" وفي عدد من الطرقات الرئيسية والفرعية في مدينة اريحا.

وحضر انطلاقها من شارع اليابان الرئيسي في مدينة اريحا محافظ اريحا والاغوار جهاد ابو العسل و مدير شرطة المحافظة العقيد ثابت السعدي ورئيس بلدية اريحا سالم غروف و الدكتور مازن الخطيب من جامعة القدس والمشرف على الماراثون ، ومدراء وممثلي التربية والتعليم و المؤسسة الامنية والمدنية وحشد من المشرفين والمسؤولين والوجهاء .

وشمل التأمين تحديد وحفظ مسار الماراثون وحركة المركبات والمشاة وتحويلات عديدة لحركة السير اضافة الى تامين مسارات لزوار المدينة من السياحة الأجنبية والمحلية وغيرها .