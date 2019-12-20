50 ألفا يؤدون الجمعة في "الأقصى" ودعوات لحمايته من اقتحامات المستوطنين

وطن: أدى نحو 50 ألف مصل من أبناء شعبنا، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن أبناء شعبنا أدوا الجمعة في "الأقصى" رغم القيود والإجراءات المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا إمام وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، في خطبة الجمعة، إلى شد الرحال إلى المسجد الأسبوع المقبل للتصدي لمجموعات المستوطنين، عقب ما أعلنته ما تسمى "جماعة الهيكل" المزعوم مؤخرا عن نيتها تنفيذ اقتحامات مكثفة للمسجد الأقصى لمناسبة الأعياد اليهودية.