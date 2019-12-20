إصابات خلال قمع الاحتلال المسيرات السلمية شرق قطاع غزة

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني والاختناق، اليوم الجمعة، جرّاء قمع قوات الاحتلال للمشاركين في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين، ما أدى لإصابة عدد منهم.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، أن الطواقم الطبية تعاملت مع 30 إصابة مختلفة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الجمعة ال85 لمسيرة العودة وكسر الحصار.

ودعت "الهيئة الوطنية العليا" لمسيرات العودة وكسر الحصار، في بيان لها، أهالي قطاع غزة للحشد الكبير وأوسع مشاركة جماهيرية في فعاليات اليوم.

وتحمل الجمعة الـ 85 من مسيرات العودة اسم "جمعة الخليل عصية على التهويد"؛ للتنديد والتصدي للهجمة الاستيطانية التي تستهدف مدينة الخليل وبلدتها القديمة، ومواجهة كل مخططات الاحتلال الاستيطانية.

وأكدت الهيئة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، ورفض تهديدات الاحتلال بالاغتيال والاجتياح واستباحة الضفة الغربية.

وشددت على أهمية استعادة الوحدة الوطنية لإحباط مخطط ضم الضفة الغربية والأغوار ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.