نتنياهو: المحكمة الجنائية ليس لها سلطة للتحقيق في الاراضي الفلسطينية

وطن: قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو إن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية يجعلها “أداة سياسية” مناهضة لإسرائيل، مضيفا بأن المحكمة ليس لها سلطة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف نتنياهو في بيان: “ليس للمحكمة ولاية قضائية في هذه القضية. المحكمة لها سلطة فقط لنظر الالتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة. لكن لا وجود لدولة فلسطينية”.

وتأتي تصريحات نتنياهو، تعقيبا على اعلان رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الجمعة، إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.