مصطفى البرغوثي: اهل الخليل يمارسون المقاومة الشعبية للتصدي لمخططات التهويد والاستيطان

وطن: وصف الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أثناء مشاركته صباح اليوم في أداء صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي في الخليل، ما يجري في المدينة بأنه مقاومة شعبية رائعة لمخططات التهويد والاستيطان الإسرائيلية.

وقال البرغوثي ان مشاركة عشرات الآلاف في أداء الصلاة داخل وحول الحرم الإبراهيمي، بما في ذلك في الساحات، والشوارع المغلقة و المهددة من المستوطنين، يمثل فعلا شعبيا مقاوما يستنهض طاقات الكفاح الوطني الفلسطيني.

وأشار البرغوثي الى مظاهر التكافل الشعبي التي يقوم بها المواطنون في شوارع البلدة القديمة بعد صلاة الفجر والتي تذكرنا بأنشطة التكافل الشعبي الرائع أيام الانتفاضة الشعبية الأولى.

وأكد البرغوثي أن مخططات الاحتلال والمستعمرين المستوطنين لن تمر ما دام هناك شعب حي ومكافح مثل أهل الخليل الذين يضربون أمثلة في العطاء و الصمود.