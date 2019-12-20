الرجوب يطالب انفانتينو بتوفير اليات تضمن حق الاتحاد الفلسطيني بتطوير كرة القدم على أرضه

رام الله - وطن: التقى اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة، اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأطلع الرجوب انفانتينو على ما تواجهه الرياضة والرياضيين في فلسطين جرّاء ممارسات الاحتلال، وبشكل خاص إعاقة حركة الرياضيين والوفود الرسمية والمعدات والتجهيزات الرياضية، مؤكدا على أن هذه الممارسات تشكل عائقا كبيرا أمام استمرار عملية تطوير اللعبة في فلسطين.

وشدد الرجوب على ضرورة إيجاد اليات جديدة تضمن حقوق الاتحاد الفلسطيني بنشر وتطوير اللعبة اسوة بباقي الاتحادات الأعضاء في الفيفا، على أن تكون هذا الاليات بإشراف الفيفا وبمشاركة فعالة من الاتحادين الاسيوي والاوروبي للعبة، مشيرا في هذا السياق إلى تراجع واضح في الدور الذي تلعبه الفيفا في حماية حق الاتحاد الفلسطيني بالنشر والتطوير على أرضه.

كما أكد الرجوب التزام الاتحاد الفلسطيني بالتعاون مع أي الية يقودها الاتحاد الدولي وتضمن الحق الفلسطيني بتطوير كرة القدم ونشرها في فلسطين.

بدور أكد انفانتينو على أهمية الرياضة في تقريب المسافات بين الشعوب رغم كافة الخلافات والانقسامات السياسية، معربا في ذات الوقت عن إعجابه بالدور الذي لعبه الاتحاد الفلسطيني في توحيد الأسرة الرياضية الفلسطينية، والحفاظ على الرياضة بمعزل عن كافة الخلافات السياسية.

وأكد انفانتينو على أن الاتحاد الدولي سيعمل على إيجاد حلول لوضع حد لمعاناة الرياضة الفلسطينية، وأنه سيتم التواصل مع الاتحاد الفلسطيني في أقرب وقت لتطبيق هذه الحلول على أرض الواقع.