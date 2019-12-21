أكثر من 400 مستوطن اقتحموا الأقصى الأسبوع الماضي

وطن: ذكرت وسائل إعلام عبرية أن أكثر من 400 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا (عدا يومي الجمعة والسبت) اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة.

وتزداد وتيرة هذه الاقتحامات خلال فترة الأعياد اليهودية، بحيث يتخللها استفزازات للمصلين وعمليات اعتقال وإبعاد عن المسجد، لإتاحة المجال للمتطرفين لتنفيذ اقتحاماتهم بدون أي قيود.

وتطالب دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، التابعة لدائرة الأوقاف الاسلامية الأردنية، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات، لكنّ شرطة الاحتلال لم تستجب لهذا الطلب.