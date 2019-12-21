الأسير أحمد زهران يدخل شهره الرابع في الاضراب ويتعرض للموت البطيء

وطن: أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن الأسير" أحمد عمران زهران" (42 عامًا) من بلدة دير أبو مشعل، شمال غربي رام الله انهى شهره الثالث ودخل الشهر الرابع في الاضراب المتواصل عن الطعام وسط خطورة حقيقية على حياته .

وبين المركز ان الأسير "زهران" يتعرض للموت البطيء في سجون الاحتلال مع دخول اضرابه المفتوح اليوم ال 90 على التوالي، في ظل مماطلة الاحتلال الاستجابة لمطالبه الوحيد بتحديد سقف لاعتقاله الإداري المفتوح .

وأشار أن الأسير إنه يواجه ظروفًا صحية صعبة للغاية في سجن "عيادة الرملة" حيث نقل إليها مؤخراً من مستشفى «كابلان» الإسرائيلي وقد نقص وزنه ما يزيد عن 30 كيلوجرام ، ويعانى من خلل في عمل القلب ، و أوجاع مستمرة في المعدة وهزال وغثيان، وعدم القدرة على الوقوف او الحركة، وصداع مستمر.

والأسير زهران أسير سابق كان امضى 15 عاماً في سجون الاحتلال على عدة اعتقالات، واعيد اعتقاله في شهر مارس الماضي وصدر بحقه قرار ادارى وحين التجديد له لمرة ثانية خاض اضراب عن الطعام استمر38 يوماً، وعلقه بعد التوصل لاتفاق بإطلاق سراحه في اكتوبر، الَّا ان الاحتلال لم يوفى بوعوده وجدد له الإداري لمرة ثالثة، مما دفعه لخوض اضراب للمرة الثانية خلال هذا الاعتقال.

وحمَّل المركز سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة وسلامه الأسير " زهران" حيث انها لا تكترث لمعاناته وآلامه، وتواصل تعنتها في ملفه ، حيث لم تطرح حتى الان ورغم مرور 3 شهور على اضرابه أي حلول جدية بشأن قضيته، و تواصل رفضها الاستجابة لمطلبه.