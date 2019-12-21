32 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 275 مطلوبا الأسبوع الماضي

أريحا- وطن:تنقل اكثر من 32 الف مواطن ومواطنة وزائر، عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 275 مطلوبا للقضاء والنيابة العامة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (16271) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (16584) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأشارت إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (275) مطلوبا للقضاء وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر ، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

ولفتت إلى أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر و الحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق ل (14) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الاحتلال (12) مواطنا خلال الفترة نفسها بدعوى المنع الأمني.

وأكدت الشرطة ان الحركة هذا الاسبوع على معبر الكرامة مفتوحة في الاتجاهين على مدار24 الساعة، من الاحد حتى الخميس دون اي تشويشات على حركة المسافرين.

وتتوقف الحركة يوم الجمعة عند الساعة 10:30 صباحا، فيما دوام يوم السبت من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 12:00 ظهرا في الاتجاهين.