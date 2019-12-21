فتح اقليم وسط الخليل تطالب بإعادة النظر في بنود "سيداو"

وطن: أعلنت حركة فتح، إقليم وسط الخليل، تحفظها على اتفاقية القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".

واعتبرت "فتح" في بيان لها، أن التوقيع على الاتفاقية في ذاك الوقت السياسي الخاص بالقضية الفلسطينية، قد استوفى شروطه الآن، وبات لنا كياننا المعترف يه في الأمم المتحدة.

وطالبت بإعادة النظر بكل بنود الاتفاقية ومقارنتها بدستورنا وشرعنا، ورفض كل ما يتعارض مع ثوابتنا الشرعية والدستورية والمواريث والقيم.

كما دعت "للتعاضد والتكاتف منعا لأي مصادقة مستقبلية على اي بند من بنود الاتفاقية لا يتفق نصا وروحا مع نصوص ديننا".