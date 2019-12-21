جنين: برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس للشهر المقبل

رام الله- وطن: أعلن مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنين، اليوم السبت، عن برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر كانون الثاني المقبل.

وأوضح المكتب أن زيارة أسرى سجن الرملة ستكون في 9 وللمعتقلين المرضى في 23 /1، وأسرى 'هداريم و'هشارون' في 23/1، وسجن الدامون في 15، وللمعتقلات والقصر في 29/1، وفي سجن جلبوع 1 (طوباس+ جنين)+ شطا في 7/1، وجلبوع 2 (جنين) في 8/1، وسجن بئر السبع في 21/1.

وأشار إلى أن زيارة سجن نفحة ستكون في 8/1، وزيارة سجن "رامون" في 22/1، وعسقلان في 14/1، ومجدو المجموعة الأولى ستكون في 6/1، ومجدو المجموعة الثانية في 13/1، والمجموعة الثالثة (طوباس/ القصر) في 20/1، وسجن النقب المجموعة الأولى في 15/1، والمجموعة الثانية في 22/1، و"عوفر" في 6/1، وللمعتقلين القصر في 20/1.