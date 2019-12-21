حرائق أستراليا تستعر

وطن: أكد مسؤولون في أستراليا استمرار الحرائق واسعة النطاق التي تلتهم مساحات واسعة جنوب شرق استراليا، على خلفية موجة الحر الشديد التي بلغت مستوى كارثيا.

وأكد شين فيتزسيمونز مفوض خدمات إطفاء الحرائق الريفية في ولاية نيو ساوث ويلز، أن الحرائق المتصاعدة سببت اليوم السبت حالة من الشلل في أكبر ولاية من حيث عدد السكان.

وقال: "وضع الحرائق الكارثي أسوأ ما يمكن أن يحصل"، مؤكدا وجود دواع للقلق البالغ نظرا للوضع الحالي في الولاية.

وحسب تنبؤات الطقس، درجات الحرارة غربي سيدني اليوم 47 درجة مئوية، وعلى الرغم من وجود توقعات بتراجع درجات الحرارة مساء اليوم، تحذر السلطات من أن الرياح القوية تهدد بتوسع رقعة النيران إلى اتجاهات جديدة.

ولا يزال ألفا رجل إطفاء يعملون على إخماد نحو 100 حريق في نيو ساوث ويلز، بعد أسبوع من إعلان حالة الطوارئ في الولاية.

المصدر: أسوشيتد برس