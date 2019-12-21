انطلاق قافلة أعياد الميلاد في رام الله

وطن: انطلقت مساء اليوم السبت، قافلة الميلاد المجيد على صوت تراتيل دينية انطلقت من ساحة بلدية رام الله مرورا بميداني "الساعة" و"المنارة"، وجابت شارع ركب، بحضور شخصيات رسمية واعتبارية، الى جانب مئات المواطنين.

وضمت القافلة 6 مقطورات تحمل رموز عيد الميلاد المجيد، بداية من مغارة ترمز الى مغارة المهد وشخصيات بابا نويل والملائكة وغيرها من المجسمات الجميلة التي ابهجت الأطفال في تناغم رائع بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وقدمت القافلة من بيت لحم وستتجه الى بلدة الزبابدة في جنين ومن ثم الى اريحا.