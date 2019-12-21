في حال فتحت الجنائية الدولية تحقيقها.. سياسيون وعسكريون إسرائيليون مهددون بالاعتقال في أكثر من 100 دولة

وطن: كشفت معلقة قناة "كان" الإسرائيلية للشؤون القضائية، أن مسؤولين سياسيين وعسكريين حاليين وسابقين قد يواجهون خطر الاعتقال في أكثر من 100 دولة في العالم، في حال فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً رسمياً حول شبهات ارتكاب دولة الاحتلال جرائم حرب في فلسطين.

وأعربت الولايات المتحدة الأميركية عن رفضها القاطع لفتح مثل هذا التحقيق، حيث وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التحقيق بـ"الأمر غير مبرر"، مؤكداً أن "الطريق إلى السلام الدائم يمر عبر مفاوضات مباشرة".

وكانت ممثلة الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية أعلنت أنها تريد فتح تحقيق شامل بخصوص جرائم حرب محتملة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.

وقالت فاتو بنسودا إن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية والقدس وفي قطاع غزة، وطلبت من المحكمة الدولية حكماً بخصوص الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها.

وتدرس المحكمة الجنائية الدولية قضية رفعها الفلسطينيون منذ عام 2015 بخصوص جرائم حرب يتهمون دولة الاحتلال بارتكابها.

وانتقد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو بشدة إعلان المحكمة الجنائية، ورأى أن قرارها أداة سياسية ضدّ "إسرائيل".

فيما وصف الرئيس محمود عباس، يوم الإعلان عن هذا القرار بـ"اليوم العظيم لأننا حققنا فيه ما نريد".

المصدر: وكالات + الميادين