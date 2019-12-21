في العقد الأخير: دولة الاحتلال استقدمت 255 ألف يهودي إلى أرض فلسطين التاريخية

وطن: أظهرت إحصائيات رسمية صادرة عن الوكالة اليهودية أنه منذ عام 2010 إلى كانون الأول/ديسمبر 2019، استقدمت دولة الاحتلال 255 ألف مهاجر يهودي إلى أرض فلسطين التاريخية، من 150 دولة تصدرتها روسيا وأوكرانيا وفرنسا والولايات المتحدة وإثيوبيا، حسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت.

ووفقا للإحصائيات، فإن عام 2019، يعتبر من الأعوام الأكثر ارتفاعا في استقدام دولة الاحتلال اليهود إلى أرض فلسطين التاريخية، إذ تقدر الوكالة اليهودية بأن هذا العام سينتهي باستقدام حوالي 34000 يهودي.

وفقا للمعطيات، فإن أكثر من نصف المهاجرين اليهود في هذا العقد، حوالي 130.000 قدموا من دول الاتحاد السوفيتي السابق. بالإضافة إلى ذلك، هاجر أكثر من 55000 شخص من الدول الأوروبية، وحوالي 36000 من أميركا الشمالية، منهم أكثر من 32000 من الولايات المتحدة، وحوالي 13420 من دول أميركا اللاتينية.

بينما من القارة الأفريقية، تم استقدام حوالي 10500 من إثيوبيا، وأكثر من 2560 من جنوب إفريقيا، وأكثر من 1950 من أوقيانوسيا، وهي جزر بالمحيط الهادئ الاستوائية، معظمهم من أستراليا، وحوالي 1700 جاء من الدول الآسيوية والأفريقية.

وتكشف إحصائيات الوكالة اليهودية أيضا أن حوالي 3000 مهاجر جديد قدموا من دول الشرق الأوسط، ودول أخرى لا تربطها علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال.

كما بلغت الهجرة من فرنسا ذروتها في هذا العقد مع حوالي 38000 مهاجر، علما أن حوالي 60% من المهاجرين في هذا العقد هم من شريحة الشباب حتى جيل 45.

ووفقا للبيانات الصادرة هذا الأسبوع من قبل الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، منذ نكبة فلسطين عام 1948، قدم حوالي 3.3 مليون مهاجر يهودي إلى أرض فلسطين التاريخية، 43.7% منهم تم استقدامهم إلى ارض فلسطين التاريخية منذ عام 1990.

وفي المقابل، أظهرت بيانات جهاز الإحصاء أنه في الفترة من 1948 إلى 2017، غادر حوالي 732000 إسرائيلي إلى خارج فلسطين ولم يعودوا.

(عرب 48)