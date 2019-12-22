أجواء غائمة جزئيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة

وطن: يكون الجو اليوم غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما غداً الانثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل وتكون مثيرة للغبار والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ومغبرا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ،وفي ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بمنخفض جوي حيث تبدأ الامطار في المناطق الشمالية تمتد خلال ساعات الليل الى بقية المناطق والامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا وتكون مثيرة للغبار والبحر مائجاً .