ربع مليون يهودي هاجروا "لإسرائيل" في أخر 10 سنوات

رام الله- وطن: كشف تقرير الوكالة اليهودية مساء أمس السبت أن نحو ربع مليون مهاجر يهودي جديد وصلوا الى "إسرائيل" في السنوات العشر الأخيرة من نحو 150 دولة. وذكر التقرير ان أكثر الدول التي وصل منها هؤلاء المهاجرين هي:روسيا، أوكرانيا، فرنسا، الولايات المتحدة واثيوبيا.

ووفقا لتقديرات الوكالة فان عام 2019 سينتهي مع وصول 34 الف يهودي، وذكرت الوكالة ان نحو 3.040 يهودي وصلوا الى إسرائيل من دول الشرق الأوسط ودول غير مرتبطة مع إسرائيل بعلاقات ديبلوماسية.

وأفادت المعطيات ان نصف المهاجرين الجدد وصلوا الى "إسرائيل" خلال السنوات العشر الأخيرة من دول الاتحاد السوفييتي السابق، ونحو 55 الف وصلوها من دول مختلفة في أوروبا. كما وصل 36 الف مهاجر من أمريكا الشمالية غالبيتهم من الولايات المتحدة.

كما وصل 13.5 الف من دول أمريكا الجنوبية وعشرة الاف من اثيوبيا، ووصل من جنوب افريقيا وحدها نحو 2.500 والفين من أوكرانيا، و1700 مهاجر من دول آسيا وافريقيا غالبيتهم من الهند.

وأظهرت المعطيات ان الهجرة من فرنسا وصلت الى ذروتها في السنوات العشر الأخيرة مع 38 الف مهاجر جديد، يشكلون ثلث المهاجرين من فرنسا منذ قيام دولة الاحتلال.

وأظهرت المعطيات أيضا ان تدفق المهاجرين من الولايات مستمر بمعدله ويتجاوز الـ3000 مهاجر سنويا. أيضا معدل الهجرة من البرازيل قفز من 200 مهاجر سنويا ببداية العقد الأخير الى 600 مهاجر في منتصفه.