فرنسا: "اضطراب شديد" في حركة النقل الحديدي بسبب الإضرابات

وطن: في ظل حركة الاحتجاج الاجتماعي ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، شهدت البلاد السبت "اضطراباً شديداً" في حركة النقل الحديدي بسبب إضرابات أثّرت على حركة المسافرين الذين يتوقّع أن تتواصل معاناتهم الأحد، في عطلة نهاية أسبوع تسبق إجازة عيدي الميلاد ورأس السنة.

وتبخّر أمل الحكومة في التوصّل بمناسبة الأعياد إلى هدنة في حركة الاحتجاج الاجتماعي التي بدأت قبل 17 يوماً رفضاً لإصلاح أنظمة التقاعد وخصوصاً إنهاء النظام الخاص بموظّفي السكك الحديد.

وفي سياق هذه الإضرابات دعا الرئيس إيمانويل ماكرون السبت من أبيدجان معارضي الإصلاح إلى التحلّي بـ"روح المسؤولية"، معتبراً "أنّ الإضرابات لها مبرراتها، وهي محميّة دستورياً، لكنّني أعتقد أنّ هناك لحظات في حياة الأمة يكون فيها من الأفضل أيضاً معرفة كيف نعلن هدنة في سبيل احترام الأسر وحياتها".

من جهته قال المتحدث باسم الشركة الوطنية للسكك الحديد إنّ الشركة ملتزمة نقل 850 ألف مسافر اشتروا تذاكرهم لرحلات الأحد.

وكانت الشركة خطّطت ليومي السبت والاحد تسيير نصف القطارات السريعة و30 بالمئة من قطارات المناطق و20 بالمئة من قطارات ضواحي باريس، ويتوقع ان تكون القطارات أقل بداية من الاثنين.

ووعدت الحكومة باجتماعات جديدة بداية كانون الثاني/يناير مع النقابات لبحث مشروع الإصلاح الذي من المقرّر عرضه على مجلس الوزراء في 22 من الشهر ذاته.