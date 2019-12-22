قائمة المطلوبين الاسرائيليين المفترضين لمحكمة الجنايات الدولية

وطن:نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية قائمة بالمسؤولين الإسرائيليين الذين سيكونون على رأس قائمة المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بعد إقرار المحكمة بارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب في الأرض المحتلة.

وذكرت الصحيفة، أن المحكمة ستبدأ بعد 120 يومًا بتلقي الدعاوى ضد القادة الإسرائيليين وعلى رأسهم المتورطين في الحرب الأخيرة على غزة، ومنهم رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، ووزير الجيش الأسبق "أفيغدور ليبرمان"، وقائد الجيش في حينها "بيني غانتس"، ورئيس الشاباك وقادة آخرين في الجيش.

في حين، سيكون مسؤولو المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة على قائمة المطلوبين حال تقديم دعاوى ضدهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة لم تبت بعد في مسألة وجود صلاحيات قضائية لها في "إسرائيل" في حال إقرار وجود هكذا صلاحية، فستفتح تحقيقات ضد القادة الإسرائيليين، ومن بينهم أيضاً وزير الجيش خلال الحرب على غزة "موشي يعلون".

وقالت الصحيفة إنه وفي حال فتح تحقيق بعد الفترة المذكورة فستكون نتائجه خطيرة على "إسرائيل" لأنه سيمتنع بعدها قادة الاحتلال عن السفر إلى غالبية الدول خشية الملاحقة القضائية واستجابة لدعوات المقاطعة التي تطلقها منظمات "BDS".

وفي هذه الأثناء، ستسعى "إسرائيل" لإقناع المحكمة بتأجيل تطبيق قرار المدعية العامة وستجند الولايات المتحدة ودول أخرى لممارسة الضغط على المحكمة إلى حين إدخال الإصلاحات في المحكمة، ومن بينها سحب صلاحية النظر في قضايا موجهة إلى الدول غير المنضوية في إطار المحكمة.

صفا