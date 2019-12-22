مجلس حقوق الإنسان سينشر "القائمة السوداء" الخاصة بأسماء الشركات العاملة في المستوطنات

رام الله - وطن: ذكر الموقع الالكتروني لموقع يديعوت احرنوت العبري انه من المتوقع ان ينشر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر المقبل ما يعرف بـ "القائمة السوداء" الخاصة بأسماء الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية داخل حدود عام 1967

وتشير التقديرات إلى أن القائمة ستنشر الشهر المقبل بعد أن تم تأجيل نشرها عدة مرات، تماشيا مع قرار محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ بتمييز منتجات المستوطنات .

في ذات الوقت تعمل الحكومة الأمريكية وراء الكواليس لمحاولة تأجيل القائمة مرة أخرى ، لكنها غير متأكدة من أنها ستنجح وفق الصحيفة .

ويأتي هذا بعد ايام قليلة فقط، من قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية.