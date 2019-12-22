مستوطن يستولي على أرض زراعية في الأغوار الشمالية

وطن: استولى مستوطن، اليوم الأحد، على أرض زراعية في منطقة الحديدية بالأغوار الشمالية.

وقال رئيس مجلس المالح مهدي دراغمة: إن مستوطنا استولى على قطعة أرض زراعية تعود للمواطن ماجد حميد عبد الرازق من طوباس في منطقة الحديدية، وقام بحراثتها.

وأضاف دراغمة ان ذات المستوطن سبق وأقام بؤرة استيطانية العام الماضي في ذات المنطقة.

يشار إلى أن عددا من المستوطنين يقومون بحراثة أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية منذ بداية الموسم الزراعي، ويحرمون أصحابها من استغلالها أو دخولها، بحماية جيش الاحتلال.