المحامي زيد الايوبي: بيان عشائر الخليل بخصوص "سيداو" مقلق ويهدد السلم الاجتماعي

وطن: قال المحامي زيد الايوبي، ان البيان الذي صدر باسم عشائر الخليل بخصوص اتفاقية "سيداو" هو بيان مقلق ويدعو للعنف الاجتماعي ويهدد السلم الاهلي ويمثل اعتداء صارخ وغير مسبوق على سلطة القانون والدولة .

وأكد الايوبي ان الخلاف الفكري حول بعض بنود اتفاقية سيداو يجب ان يناقشه متخصصين في القانون وعلم الاجتماع وليس أشخاص بسطاء في ثقافتهم وعلمهم يستمدون قدرتهم على التحريض من الغطاء العشائري الذي اقتنع انه منهم براء ،،لان عشائر فلسطين لم يسجل في تاريخها التحريض على العنف واغلاق المؤسسات وتهديد القضاة والاعلام بل ان العشائر الفلسطينية لعبت دورا مها على مر التاريخ الفلسطيني المعاصر بحماية السلم الاهلي واحترام القانون والقضاء والاعلام وهي كانت دوما رافعة اجتماعية للغة التوفيق والاصلاح بين الناس ولم تكن يوما سببا بالفتنة والدعوة للانفلات من عقال القانون ..

وافاد الايوبي الى ان الذين اجتمعوا باسم عشائر الخليل امس لا يعبرون عن توجهات العشائر الحقيقية كما ان الشعب الفلسطيني يفتقدهم في الكثير من المحطات الوطنية الهامة التي ترتبط بالدفاع عن فلسطين في مواجهة جرائم الاحتلال حيث كان الاجدى بهم ان يجتمعوا للدعوة للوحدة الوطنية وانهاء الانقسام ومقاطعة البضائع الاحتلالية وووضع اليات لمواجهة تدنيس الحرم الابراهيمي والمسجد الاقصى من قبل الاحتلال ومستوطنيه وهذا ما لم يقم به ابدا من اجتمعوا بالامس تحت شعار العشائر لذلك اقول ان من افتقدناهم في المحطات الحالكة على شعبنا لا يحق لهم الحديث في امور تهم كل المجتمع الفلسطيني .

ونوه الايوبي الى ان هناك اجندات سوداء تريد ان تستخدم العشائر لحسابها الخاص وخاصة اجندة حزب التحرير والاخوان المسلمين من خلال استغلال الخلاف الفكري حول اتفاقية سيداة لغايات تكريس الفتنة والعنف وارساء قواعد اجتماعية تظلم المرأة وتتنكر لحقوقها الاجتماعية والدينية ..

ودعى الايوبي رجال العشائر الاوفياء لفلسطين الى التيقظ والحيطة من الاجندات الفتنوية وعدم السماح لاي جهة باستخدام يافطة العشائر لضرب وحدة وتماسك الشعب الفلسطيني والقضاء على اهم المنجزات الوطنية للحركة النسوية التي ميزت فلسطين ايجابيا عبر التاريخ

وأعرب الايوبي عن امله بأن تتحرك الجهات الرسمية الفلسطينية فورا لمعاقبة المسؤولين عن البيان التحريضي على المؤسسات النسوية والقضاء والاعلام وتقديمهم للمحاكمة لسعيهم لارساء فتنة نائمة ستفتك بالنسيج الاجتماعي الفلسطيني في مرحلة احوج ما نكون فيها للملمة الصفوف وتوحيد الجهود في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي ومشاريعه التوسعية.

ودعا الايوبي رجال العشائر الحقيقيين الذين كانوا وما زالوا صمام امان للشعب الفلسطيني ووحدته بأن يأخذوا دورهم الوطني في مواجهة من يستخدم يافطة العشائر لصالح اجندات حزبية وفئوية تسعى للقضاء على ثقافتنا الراسخة تجاه المرأة وتعميم الفكر الانكفائي الانغلاقي الداعشي الذي يسيء لفلسطين وتضحيات المرأة الفلسطينية في سبيل التحرير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.