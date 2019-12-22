الاحتلال يحدد العاشر من شباط موعداً للحكم على الشيخ رائد صلاح في "ملف الثوابت"

وطن: حدّدت محكمة الاحتلال العاشر من شهر شباط/ فبراير القادم 2020، جلسة للنطق بالحكم على الشيخ رائد صلاح في الملف المعروف إعلامياً بـ”ملف الثوابت”.

وكانت المحكمة قد عقدت صباح اليوم الأحد جلسة مرافعات حيث طالبت نيابة الاحتلال بسجن صلاح “فعلياً” لمدة أربع سنوات ونصف، عقب إدانته خلال الجلسة السابقة بتهمة “التحريض على الإرهاب” وتأييد ودعم الحركة الإسلامية “فرع الشمالي” حيث كان رئيسًا لها سابقاً باعتبارها "منظمة محظورة" من قبل الاحتلال.

وقدّمت نيابة الاحتلال للمحكمة ادعاءاتها في “ملف الثوابت”، وقالت إنها تتعامل مع كل بنود الاتهام ككتلة واحدة، وأن الحكم في مثل هذه الملفات يتراوح بين عامين ونصف إلى أربعة أعوام ونصف.

وعليه طالبت النيابة بسجن الشيخ صلاح “فعليًا” لمدة أربع سنوات ونصف السنة، مع تفعيل السجن مع وقف التنفيذ، لثمانية أشهر، والذي صدر بحق الشيخ في ملف “وادي الجوز”.

وشارك صباح اليوم، عشرات الفلسطينيين من القدس والداخل المحتل في وقفة تضامنية مع الشيخ صلاح أمام المحكمة، ولم تسمح شرطة الاحتلال بإدخالهم إلى داخل المبنى.