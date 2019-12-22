المشروبات الوطنية ترعى مشروع تمكين 25 ريادية المنفذ من إذاعة "نساء إف إم"

وطن: رعت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي مشروع تمكين الذي يتم تنفيذه من خلال إذاعة نساء اف ام، ويستهدف تمكين 25 سيدة من الرياديات في مدينة القدس ومحافظات الضفة الغربية.

ويشتمل المشروع الذي ترعاه شركة المشروبات الوطنية بشكل حصري؛ على إنتاج وبث برنامج أذاعي لتمكين 25 أمرأة ريادية من القدس والضفة الغربية في مجال التسويق والاعلام، بالإضافة إلى تدريب السيدات على أهمية التسويق لمنتوجاتهن والترويج لمشاريعهن وبضائعهن من خلال تنفيذ ورش عمل؛ حيث أقيمت الدورة الأولى يوم الأحد في قاعة فندق الميلينيوم في رام الله.

وتخللت الدورة الأولى التي أقيمت برعاية شركة المشروبات الوطنية طرق تحليل السوق ودراسة قنوات التوزيع والعرض والطلب والمنافسة، بالإضافة إلى تحليل البيئة من خلال دراسة نقاط الضعف والقوة والفرص والتهديدات، كما تناولت طرق وضع الخطة التسويقية والتسعير والترويج من خلال الدعاية والإعلان لا سيما بالطرق الرقمية الحديثة.

وأكد عماد الهندي المدير العام لشركة المشروبات الوطنية على أهمية دعم ورعاية برامج تمكين المرأة في كل المجالات، مشيرا إلى أن تطوير المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة فيه لا يتحققان دون العمل على تمكين السيدات من تول دورهن المرموق في المجتمع.

وأضاف الهندي: "يتجه العالم الآن وبقوة إلى مجال التسويق الإلكتروني والترويج الرقمي، وقد برعت سيدات فلسطينيات كثر في إنتاج منتوجات وبضائع مميزة ومنهن من طورن أعمالهن وفتحن مشاريع ريادية خاصة، ومن هنا تنطلق أهمية برنامج تمكين الذي يساعدهن على تنفيذ هذا التسويق بطريقة ممنهجة".

وشكر الهندي إدارة إذاعة نساء إف إم ممثلة بمديرتها العامة السيدة ميسون عودة؛ على تنفيذ المشروع الذي يعكس اهتمام إدارة الإذاعة بجوهر القضايا النسائية لا سيما سيدات البيوت، اللاتي لم يحظين بفرص عمل، وتمنى الهندي أن يحقق المشروع أهدافه السامية.

من جهتها، أعربت ميسون عودة مدير عام إذاعة نساء أف أم عن سعادتها في هذه الشراكة بين الطرفين لما لها من أهمية في خدمة المرأة الفلسطينية خاصة والمجتمع الفلسطيني عامة، وأوضحت أن رؤية إذاعة نساء أف أم تتناسب مع رؤية شركة المشروبات الوطنية، والمتمثلة بأهمية إعطاء المرأة الفلسطينية صاحبة الأعمال والريادية المقومات الأساسية لتحسين منتوجاتها من خلال التسويق والإعلام.

وأشارت عودة إلى أن إذاعة نساء أف أم قامت مسبقا ومن خلال عملها الإذاعي بتمكين النساء الفلسطينيات في قطاعات مختلفة منها الاقتصادية والمدنية والحقوقية.

فيما قالت علا داوود إحدى المشاركات ضمن الدورة التدريبية لمشروع تمكين 25 ريادية، إن المعلومات التي طرحت في الدورة حول التسويق هي معلومات قيمة جدا، وذات فائدة كبيرة سيما أنها تمتلك مشروع رياديا يحمل اسم (علا كيك)، تقوم من خلاله بصناعة الحلويات العربية المشهورة في الدول العربية المختلفة، إضافة إلى صناعة الكعك والحلويات للمناسبات المختلفة.

وأضافت داوود أن الدورة تطرقت إلى العديد من المواضيع التي لم تكن تلتفت إلى أهميتها مثل التسويق والمنافسة والتسعير، والتسويق الأفضل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.