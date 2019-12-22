الأسير أحمد زهران يخضع للتحقيق رغم إضرابه لليوم (91)

رام الله- وطن: أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأحد، بأن الأسير أحمد زهران، المضرب عن الطعام لليوم (91) على التوالي؛ خضع للتّحقيق في "عيادة سجن الرملة".

وأوضحت "هيئة الأسرى"، عقب زيارة محاميها للأسير زهران؛ أن محققين من مركز تحقيق وتوقيف "المسكوبية" حضروا للتّحقيق معه، فيما حضر ضباط من إدارة سجون الاحتلال والاستخبارات وقدّموا له وعوداً شفوية بإنهاء قضيته، علماً أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد قدّمت ذات الوعود للأسير في إضرابه السّابق خلال شهر تمّوز/ يوليو الماضي والذي استمرّ لمدة (39) يوماً، ونكثت بها ورفضت الإفراج عنه.

ولفتت الهيئة، إلى أن إدارة "عيادة سجن الرملة" كانت قد نقلت الأسير زهران إلى أحد المستشفيات المدنية يوم أمس بعد تدهور وضعه الصحي، وأعادته في نفس اليوم للسجن.

يشار إلى أن الأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، وكان قد أمضى ما مجموعه (15) عاماً في سجون الاحتلال، وستعقد له جلسة للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري ومدته أربعة شهور يوم غدٍ الاثنين.