متهم بقتل 3 جنود.. الأسير هاشم الصوص يدخل عاما جديدا في السجون

رام الله- وطن: يدخل اليوم الأسير هاشم ناصر أحمد الصوص (54 عاماً)، من سكان محافظة رام الله، عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال.

وافاد مكتب "إعلام الأسرى"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير الصوص بتاريخ 22/12/2003م، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة.

ويتهمه الاحتلال بالانتماء إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والعمل بخلية عملية عين يبرود في رام الله بتاريخ 19/10/2003، والتي نتج عنها مقتل ثلاثة جنود وجرح آخرين.

من الجدير ذكره أن الأسير الصوص أمضى ما مجموعه 16 عاماً في سجون الاحتلال، وهو متزوج.