خالد البطراوي يكتب لوطن: سيداو ... هلوسات

عندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إعترافها بالقدس "عاصمة أبدية" لكيان الاحتلال الغاصب .... قلت ... لا يعنيني مطلقا ... المهم ما هو على الأرض ... أهل القدس ... الصامدون ... المرابطون.

وأمام زوبعة " سيداو" ... أعود وأقول ..... لا تعنيني "سيداو" ... لا من قريب ولا من بعيد ... المهم ما هو على الأرض من وقائع وحقائق.

قد يقول البعض ... ولماذا لا نعمل على تغيير الواقع والحقائق ... وأنا أتفق مع ذلك ولا أنتقص منه بل أناضل مع الأخرين من أجله ... لكنني كي أحدث التغير مع غيري ..لا بد لنا من رؤية معادلات الواقع .. ومراجعة النفس أولا.

إن لا سمح الله ... قام أحد الثوريين أو المثقفين أو غيرهما بدهس إنسان .. فإنه يسارع الى الحل العشائري .. سعيا لإسقاط الحق الخاص وبالتالي تخفيف العقوبة من قبل المحكمة المختصة كي يفلت "بجلده" من السجن. وإن تعرض هو الى حادث دهس فإنه يرضخ للحل العشائري وحتى "فنجان القهوة" رغم أنه منذ أن ينهض صباحا لإحتساء قهوته وحتى خلوده الى الفراش للنوم شاربا "كأس نبيذ" ينادي بسيادة القانون واللجوء الى القضاء.

أتنكرون ذلك؟

أبو الثورجية ... الثوري ... النوري ... الكلمنجي ... على رأي الشيخ إمام ... إمبراطور اليسار وشهبندر الشيوعية ... عندما تأتيه إبنته بخطيب من ديانة مختلفة ... يوّظف كل طاقاته ويستنهض الأفكار المضادة لثوريته محاربا حب إبنته لذاك الشاب مختلف الديانة ... بالطبع لا أقوم هنا بالتعميم .. لكن أتحدث عن الطابع الغالب.

فهل تنكرون ذلك؟

كم هو عدد الحالات والقصص التي طلّق فيها يساري متحرر زوجته مبررا ذلك بالقول أنها عصته .. أنها خرجت من البيت من دون إذنه ... أنها لا تقوم بواجبات الزوجية ... و " جرجرها " في المحاكم وتنكر لحقها في النفقة والمتأخر. وكم هي قصص الأعتداء الجسدي والنفسي على الزوجة والأبناء والبنات من قبل كثير من تقدميي هذا البلد أو ذاك .. وهل أنسى يوما وجه تلك السيدة زوجة ذلك المناضل حقوق الانساني التي كانت تخفي آثار "مكوى الكهرباء" من على خدها؟

أتنكرون ذلك؟

كم هو عدد الحالات التي حرم من خلالها ثوري متنور متحرر شقيقاته من الميراث.

أتنكرون ذلك أيضا؟

وفي المقابل ... كل الجهود التي تبذل لإلغاء عقوبة الإعدام في التشريعات الإسلامية والعربية ستكلل بالفشل .. ببساطة لوجود نص ورد في القرآن الكريم يتعلق بعدم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالأساس إذا أن لا تتعبوا أنفسكم في إلغاء عقوبة الإعدام، بل في تقليل إستخدام هذه العقوبة وتشديد أحكام القانون لإعطاء كل متهم حقه الكامل في إستنفاذ كل الوسائل القانونية للدفاع عن نفسه.

لا تتعبوا أنفسكم كثيرا ولا حتى قليلا في إلغاء تعدد الزوجات في التشريعات العربية والإسلامية لوجود نص في كتاب الله يسمح بذلك ... ولكن شددوا على تحصين التشريعات بما يضمن تقليل إستخدام هذا " الحق" في المجتمع. ولا أريد أن أسمي لكم هنا عدد الثوريين الذين تزوجوا على زوجاتهم ... أوتنكرون ذلك أيضا؟

المشكلة ليست في إتفاقية سيداو .. التي لا أريد حتى قراءة أي بند من بنودها ... المشكلة تكمن فيما هو على أرض الواقع ... المشكلة في أنفسنا .. في أننا مأزومون حتى النخاع في دواخلنا ، في أننا ثوريون مشوّهون .. تقدميون زائفون ... نتحدث في النظرية الثورية اليسارية التقدمية ... طالما أنها بعيده عنا .. وعندما تقترب منا ومن عائلاتنا ومن محيطنا .. نستنهض كل طاقاتنا ونوّظف القبيلة والعشيرة والفكر المجتمعي السائد ويلجأ البعض منا حتى للشعوذة.

تتحرك دكة غسل الموتى .. كما يقول الشاعر العراقي الراحل مظفر النواب ... أما نحن ... فلا تهتز لنا قصبة.