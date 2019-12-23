حكومة الاحتلال تفرض السرية حول مداولاتها بشأن تحقيق الجنائية الدولية

وطن: كشف موقع إسرائيلي، عن فرض حكومة الاحتلال الانتقالية برئاسة بنيامين نتنياهو، السرية على النقاشات الجارية بشأن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في ارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أن "الخطوة ستحظر الكشف عن أو نشر خطط إسرائيل في الرد على التحقيق المحتمل في المحكمة في لاهاي، مع نقل المداولات إلى المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)".

وذكر أن "الحكومة صادقت الأحد على طلب لنتنياهو بفرض السرية على المداولات بشأن استعداد المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية".

كما "تمت الموافقة على إجراء النقاشات في هذا الشأن في الكابينت"، بحسب الموقع الذي بين أن "المصادقة على فرض السرية على المداولات، تمت بالاستناد على بند من قانون أساس شبه دستوري يسمح للحكومة باعتبار مناقشات وقرارات معينة سرية وحظر نشرها".

ولفت وزيران إسرائيليان في حديثهما للقناة "12" العبرية، أن " نشر الجهود الإسرائيلية لإحباط خطوة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق قد يضر بالمصالح القومية".

وفي مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة التي صوت فيها الوزراء على فرض السرية على المداولات، هاجم نتنياهو قرار المحكمة، معتبرا أنه "سخيف"، كما اتهمها بأنها أصبحت "سلاحا ضد إسرائيل".