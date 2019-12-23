الرئيس في رسالة الميلاد: سنواصل الكفاح السلمي لتحقيق الحرية لشعبنا

وطن: : أعرب الرئيس محمود عباس، عن أمله بأن يكون 2020 عام إنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الرئيس في رسالته إلى العالم لمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية، "رغم المعاناة والظلم والقمع جراء الاحتلال المرير لأرضنا ومقدساتنا المسيحية والإسلامية، إلا أننا عقدنا العزم على الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة، ورأس السنة الجديدة، برسالة من الفرح والسلام إلى بقية العالم".

وأكد الرئيس "سنواصل الكفاح السلمي من أجل تحقيق العدالة والكرامة والحرية وإقامة الدولة لشعبنا الصامد ليعيش في سلام على أرضه وأرض أجداده".

وأستذكر الرئيس في رسالته زيارة قداسة البابا فرنســــيس إلى بيت لحم والقدس، وصلاته من أجل الســــلام وإزالة الجدران.

وأعرب الرئيس عن تقديره لكنائس الأرض المقدسة، التي منحته مسؤولية الأشراف على إعادة تأهيل وترميم كنيسة المهد، التي انجزت بكل فخر واعتزاز.