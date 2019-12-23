سلطات الاحتلال تسمح للمسيحيين في غزة بدخول الضفة الغربية في عيد الميلاد

وطن: ذكرت صحيفة هآرتس العبرية ان ما يسمى بمنسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي المحتلة، أعلن أمس الأحد أن إسرائيل ستسمح للمسيحيين بمغادرة قطاع غزة إلى الضفة الغربية والقدس للاحتفال بعيد الميلاد، مع مراعاة التشخيص الأمني ومن دون تقييد جيل المسموح بدخولهم. وهذا، بعد أن رفض المنسق طلبات معظم سكان قطاع غزة الذين أرادوا المغادرة.

ويبلغ عدد المسيحيين في قطاع غزة حوالي 1200 شخص، قدم من بينهم حوالي 951 طلبات لدخول القدس وبيت لحم لحضور قداس عيد الميلاد.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الأسبوع الماضي، إن المنسق، اللواء كميل أبو ركن، سمح لمائة منهم فقط، من جيل 45 عاماً وما فوق، بمغادرة القطاع ولكن إلى الأردن وليس الضفة الغربية.

وأثار رفض الطلبات انتقادات من الكنيسة الكاثوليكية في الداخل المحتل والضفة الغربية. وحاول مسؤولو الكنيسة حث أبو ركن على تغيير القرار، لكنهم قالوا إنهم لم يتلقوا أي رد سوى بيان يقول إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.

وفي بيان أصدره قادة الكنيسة أمس الأول، قالوا "إن من حق المسيحيين في غزة الاحتفال بميلاد يسوع المسيح في مكان ولادته"، كما يفعل المسيحيون من جميع أنحاء العالم.