عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى، بمدينة القدس، الإثنين، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بالقدس، في بيان مقتضب لها، أن 130 مستوطناً يهوديًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى من "باب المغاربة"، إضافة إلى اقتحام 34 مجنّدة باللباس العسكري.

وتأتي تلك الاقتحامات في اليوم الأول لعيد “الأنوار-الحانوكاه اليهودي”.

وكانت منظمات يمينية إسرائيلية، ومنها "نساء لأجل الهيكل"، و"طلاب لأجل الهيكل"، و"برنامج هليبا" التوراتي و"اتحاد منظمات الهيكل"، قد دعت خلال الأيام الماضية مناصريهم من المستوطنين إلى تنفيذ سلسلة من الاقتحامات للمسجد الأقصى طوال أيام عيد "الحانوكاه"، الذي يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.