وفاة رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح

وطن: ذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري، ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، فارق الحياة اليوم إثر سكتة قلبية.

يذكر أن الفريق قايد صالح هو أحد أهم قادة الجيش الجزائري المخضرمين، وكان انضم إلى الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي في سن مبكرة حين كان عمره 17 عاما.

وترقى قايد صالح في السلك العسكري وتولى في مسيرته الطويلة العديد من المهام ، وعين عام 1994 قائدا للقوات البرية الجزائرية، فيما عين رئيسا للأركان الجيش الوطني الشعبي عام 2006، كما اصبح نائبا لوزير الدفاع في سبتمبر 2013