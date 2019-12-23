محكمة الاحتلال تؤجل البتّ في استئناف الأسير أحمد زهران

وطن: أجّلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في "عوفر"، اليوم الاثنين، البتّ في الاستئناف الذي قدّمته هيئة شؤون الأسرى والمحررين باسم الأسير أحمد زهران المضرب عن الطّعام لليوم 92 على التوالي؛ بذريعة إمهال النيابة ليومين لتقديم بيّنات.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن محققين من مركز تحقيق وتوقيف "المسكوبية" حضروا للتّحقيق مع الأسير زهران يوم أمس في "عيادة سجن الرملة" رغم إضرابه وحالته الصحية المتردية، فيما حضر ضباط من إدارة سجون الاحتلال والاستخبارات وقدّموا له وعوداً شفوية بإنهاء قضيته، علما أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد قدّمت ذات الوعود للأسير في إضرابه السّابق خلال شهر تمّوز/ يوليو الماضي، والذي استمرّ لمدة 39 يوما، ونكثت بها، ورفضت الإفراج عنه.

يذكر أن الأسير أحمد زهران (42 عاما) من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، كان قد أمضى ما مجموعه 15 عاما في معتقلات الاحتلال.