هيئة مسيرات العودة تدعو للمشاركة بجمعة "دماء الشهداء ترسم طريق الحرية"

غزة- وطن: أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، الحشد والمشاركة لفعاليات الجمعة المقبلة، والأخيرة في العام الحالي.

وأوضحت في بيان مقتضب لها، أن الجمعة المقبلة، تأتي تزامنًا مع ذكرى العدوان الإسرائيلي على غزة 2008، لذلك تقرر تسميتها جمعة "دماءُ الشهداء، ترسُمُ طريق الحرية" .

ودعت للمشاركة الجماهيرية الحاشدة، على أرضِ مخيماتِ العودةِ شرقَ قطاع غزة ، بعد عَصر الجمعة مباشرة، السابع والعشرون من ديسيمبر.

وأكدت الهيئة مسبقًا، على استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي، وأنها ستعلن قريباً عن تفاصيل برنامج الفعاليات للعام 2020، وجهود تطويرها وتوسيعها.

وقالت الهيئة، إن "مواجهة العدوان الصهيوني الممنهج على شعبنا ومقدساته، تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية، ومواصلة جهود انهاء الانقسام وإنجاز المصالحة، انطلاقاً من قرارات الإجماع الوطني".