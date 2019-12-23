المطران عطا الله حنا يحمل الاحتلال مسؤولية حادثة التسمم التي تعرض لها

وطن: حمل رئيس أساقفة سباسطية للروم الأرثوذكس، المطران عطا الله حنا، اليوم الاثنين، الاحتلال مسؤولية حادثة التسمم التي تعرض لها.

وأكد المطران خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأردنية عمان، اليوم أن مسيحيي فلسطين مكون رئيسي من الشعب الأردني والفلسطيني وعائلة واحدة وليس أقليات.

وأضاف أن "فريقا في فلسطين يجمع أدلة للتأكد من طبيعة ومصدر المادة التي استنشقها، "لا استطيع الجزم أن إسرائيل تقف وراء هذه الحادثة لكن المؤشرات تشير إلى أنها تقف وراءها، وإنْ ثبت تورط إسرائيل في هذه الحادثة فإن هدفها لم يكن يرقى إلى اغتيال، إنما محاولة لإيذائي".

وكان قد وصل المطران عطا الله حنا، اليوم الى الأردن، لتلقي العلاج بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقال حنا في تصريحات له، أنه توجه الى الاردن لتلقي العلاج، لأن وضعه الصحي لا يقبل التأجيل.