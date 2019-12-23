اعتقل على معبر بيت حانون.. الأسير حسام الزعانين يدخل عامه الثامن في السجون

رام الله- وطن: أنهى اليوم الاثنين، الأسير حسام محمد جمعة الزعانين (39 عاماً)، من سكان مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، عامه السابع في سجون الاحتلال ودخل عامه الثامن على التوالي.

وافاد مكتب "إعلام الأسرى"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الزعانين بتاريخ 23/12/2012م، خلال مروره عبر حاجز بيت حانون/ايرز إلى القدس للعلاج .

ويعاني الأسير الزعانين من مضاعفات إصابة تعرّض لها في كتفه ويده عام 2006، وهو ينتظر إجراء عملية جراحية أوصى بها الأطباء قبل عامين؛ إلّا أنّ إدارة المعتقل تماطل في تحويله إلى المستشفى.

يذكر بأن الأسير الزعانين متزوج وأب لابنتين، وهو محكوم بالسجن لمدة 17 عاماً ويقبع في سجن نفحة.