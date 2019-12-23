للمرة الثالثة.. تأجيل محاكمه الأسير ياسر مناع لشباط القادم

رام الله- وطن: أجلت محكمة الاحتلال العسكرية للمرة الثالثة على التوالي محاكمة الأسير ياسر مناع (30 عاماً) من مدينة نابلس لمدة شهر ونصف وتحديداً حتى الخامس من شباط/فبراير العام القادم .

وافاد مكتب "إعلام الأسرى" بأن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير مناع بتاريخ 31/7/2019 بعد مداهمة منزلة وتحطيم محتوياته، ونقلته إلى التحقيق في مركز "بتاح تكفا" ومددت اعتقاله لاستكمال التحقيق معه، ومنعت ذويه من زيارته في سجن مجدو بعد ذلك .

وبين بأن الاسير مناع باحث مختص في الشأن الاسرائيلي وهو أسير محرر اعتقل سابقاً عدة مرات، وأمضى ما مجموعه خمس سنوات في سجون الاحتلال قبل إعادة اعتقاله في نهاية يوليو الماضي .