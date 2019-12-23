أحكام ابتدائية.. الحكم بالإعدام على 5 أشخاص بتهمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي

وطن: أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض أحكاماً ابتدائية بقتل 5 من المشتركين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول بتركيا في تشرين الأول الماضي، عندما كان يحاول استخراج أوراق لاتمام زواجه في تركيا.

وفي بيانٍ صادرٍ عن النائب العام السعودي أصدرت المحكمة، حكماً بسجن 3 أشخاص لتسترهم على الجريمة ومخالفة الأنظمة بأحكام تبلغ في مجملهم 24 عاماً.

وردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على 3 آخرين لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص، وتقرر التحفظ بالدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة.

وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت استكمال التحقيق والإجراءات في القضية، وخلصت التحقيقات والإجراءات إلى اتهام 11 شخصاً بدعوى جزائية لتصدر احكام ضدهم كمان اوضح سابقاً.

وأكدت النيابة العامة السعودية في مؤتمر صحفي عقدته حول التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي، أنه تم محاكمة كل من ثبت تورطه في القضية، مشيرة إلى أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.

ولفتت النيابية العامة إلى أنه تم الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه، كما تم التحقيق مع سعود القحطاني ولم توجه له أي تهم.