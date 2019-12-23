فنيو الأشعة والتصوير الطبي لـوطن: ماضون في الاحتجاجات حتى الاستجابة لمطالبنا.. ووزارتا الصحة والعمل ترفضان التعقيب

وطن: يواصل فنيو الأشعة والتصوير الطبي، في جميع المستشفيات الحكومية بالضفة الغربية عرقلة العمل والاحتجاجات، منذ يوم الثلاثاء الماضي الموافق 17 ديسمبر/ كانون الأول، مطالبين وزارة الصحة الاستجابة لمطالبهم الخاصة، ومطالب أخرى عامة، يعتبرونها لصالح المرضى.

وتأكد لـوطن، أن فنيي الأشعة والتصوير الطبي، خلال احتجاجهم، يرفضون إجراء تصوير لبعض الحالات، ويضطر المراجعون إلى الذهاب للمستشفيات خاصة لإجرائها.

وفي الوقت الذي يدخل عرقلة العمل، يومه السادس، قال نقيب فنيي الأشعة والتصوير الطبي، رامي خضور، في اتصال مع وطن، أنهم لم يدخلوا مرحلة الإضراب بعد، لأنهم متواجدون في أماكن عملهم، ويقومون بتصوير الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي والأطفال ومرضى العناية المكثفة ومرضى العمليات...

وأكد خضور أن الفنيين ماضون في مرحلة عرقلة العمل فقط، كاحتجاج تحذيري قبل الدخول في خطوات تصعيدية، تبدأ منذ الخميس القادم.

وتتمثل مطالب فنيي الأشعة والتصوير، بحسب النقيب، في عدد من النقاط، رفعتها النقابة لوزيرة الصحة، وكانت كالآتي:

-زيادة عدد ساعات العمل على أجهزة الرنين المغناطيسي لمدة 24 ساعة، لإنهاء قوائم الانتظار من المرضى.

-السماح لفنيي الأشعة بالعمل على أجهزة التصوير التلفزيوني، أسوة بباقي دول العالم، للحد من قوائم انتظار المرضى.

-السماح لفنيي الأسعة بترخيص مراكز خاصة للأشعة، كباقي التخصصات.

-تفعيل نظام قانون التقاعد المبكّر، خاص بالفنيين، بسبب تعرضهم للأمراض الخطرة خاصة السرطان.

-زيادة عدد الإجازات السنوية إلى 45 يوماً، بدلاً من 30 يوماً.

-زيادة علاوة المخاطرة.

وأكد خضور، أن هذه المطالب يوجد فيها قرار من اللجنة المشكّلة من قبل وزيرة الصحة مي الكيلة، منذ ما يزيد عن شهرين، والوزيرة رفضت التوقيع على هذه المطالب بتدخل من نقابة الأطباء، قائلاً إن هناك ضغوطات "عنيفة جداً" يتعرّض لها فنيو الأشعة والتصوير بسبب عرقة العمل، وعلى رأسها التهديد بالفصل، وقطع للرواتب.

وقد حاولت وطن التواصل مع مكتب وزيرة الصحة، لمعرفة رأي الوزارة في كيفية حل موضوع احتجاجات فنيي الأشعة والتصوير، إلّا أنه رفض التعقيب، محيلاً الأمر إلى وزارة العمل، والتي بدورها رفضت التعقيب أيضاً!