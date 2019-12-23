محدث| اصابة 16 مواطن بحادثين منفصلين في طوباس

رام الله- وطن: أصيب 16 مواطن بحادث سير وقع مساء اليوم الاثنين في طوباس قرب تياسير بين ثلاث مركبات حافلة ومركبة من نوع جيب واخرى من نوع هواندي.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بانه تم نقل جميع الاصابات الى المستشفى التركي وتم تحويل حالتين الى مستشفى الرازي في جنين واصابتين الى المشفى العربي التخصصي بنابلس.

واضاف ارزيقات بان الإصابات وصفت بالمتوسطة وحادث اخر ذاتي لاحد اشقاء المصابين بالحادث الاول وقع و تم نقل اصابة واحدة الى مستشفى التركي بطوباس وباشر قسم الحوادث في الشرطة التحقيق بالحادث.