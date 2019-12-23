هيئة التنسيق الوطني في محافظة الخليل تصف حملة التحريض على التوقيع على اتفاقية (سيداو) بأنه "مشبوه"

وطن: وصفت هيئة التنسيق الوطني للقوى السياسية في محافظة الخليل في اجتماعها، اليوم الاثنين، حملة التحريض على توقيع فلسطين على الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بأنه "مشبوه". وذلك لـ"ما تعنيه تلك الحملة من التهديد والترهيب للمرأة ومؤسساتها" بحسب البيان.

وقالت هيئة التنسيق الوطني في بيان وصل وطن نسخة منه، إن تلك الاتفاقية كانت ضمن أكثر من سبعين اتفاقية دولية وقعت عليها دولة فلسطين، أضافت الحضور الفلسطيني في المجتمع الدولي وأكدت على انتماء الشعب الفلسطيني لمنظومة القيم الانسانية كما ترجمت وعلى أرض الواقع أهداف النضال الوطني الذي فجرته ثورته المعاصرة منذ خمسة وخمسين عاماً.

وأكدت الهيئة على أن قوى منظمة التحرير كانت تقر وتدعم موافقة دولة فلسطين على هذه الاتفاقية تأكيداً على أهدافها في تحرير الأرض والإنسان من الاحتلال ومن العبودية بما ينسجم مع الموروث الثقافي الفلسطيني ولا يتعارض مع المعتقدات الدينية للشعب الفلسطيني مسلمين ومسحيين.

وأكد البيان على أن "هؤلاء الذي ينصبون من انفسهم رؤساء وممثلين لعشائر الخليل انما يمثلون أنفسهم الفردية فقط ، مدفوعين بأغراضهم السياسية واثارة هذه القضية على ابواب الانتخابات الوطنية ، فليس لديهم ما يقدمونه للشعب الفلسطيني كإنجاز ، غير الفشل في كل مجال لإضعاف الأخر عبر اثارة الازمات الداخلية التي يأملون من ورائها اثارة الفتن والفوضى استخداماً لهذا المنبر الذي يمثل الاسم الحركي لحزب التحرير المغيب تماماً عن معاناة الشعب ووجعه ، ولا يحضر الا من أجل استثمار الازمات هذا مع احترامنا لكل عشائرنا في محافظات الوطن لما لهم من دور نضالي في مواجهة الاحتلال وصيانة السلم الاهلي ونناشدهم بالوقوف أمام جهات تحاول اختطاف موقع العشائر في البنية الاجتماعية الفلسطينية".

وأوضح أن حالة الارباك والاشعال بقضايا مجتمعية تخدم مصالح الاحتلال فقط من أجل استكمال السيطرة والتهويد لمدينة الخليل ، والاحتلال حاضر في هذا التحريض الشيطاني الذي اثير في هذا الظرف تحديداً.

وقالت هيئة التنسيق الوطني "إننا نرى ان أي اعاقة لأي قضية من قضايا المرأة ، هو تحريض على العنف ضدها هذا العنف الذي يشهد المجتمع الفلسطيني تصاعداً ملموسا له في السنوات الاخيرة تحركه قوى متخلفه طالما وقفت ضد أهداف شعبنا في الحرية والتقدم وغابت من ساحات النضال ، بما يتنافى مع قيم شعبنا وموقع المرأة في النضال والبناء الاجتماعي".

وبحسب البيان فإن القوى الوطنية تؤكد وقوفها مع الاعلام والاعلاميين الفلسطينيين وتشيد بدورهم النضالي في فضح جرائم الاحتلال حيث إنهم قدموا الكثير من الشهداء والجرحى اثناء تأدية واجبهم الوطني وتدين القوى الوطنية حملة التحريض التي تستهدفهم وتستهدف مشروعهم النضالي في وجه الاحتلال.

وطالب البيان الجهات الرسمية والتنفيذية بأخذ دورها في الحفاظ على القانون وحماية المؤسسات والافراد امام محاولات التطاول والتحريض بما يهدد السلم الاهلي في مجتمعنا.