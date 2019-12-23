الاغاثة الزراعية تناشد المزارعين اتباع ارشاداتها للتخفيف من اضرار المنخفض الجوي الذي يؤثر على البلاد مساء الغد

رام الله- وطن: حذرت الاغاثة الزراعية، المزارعين من الاضرار التي قد يخلفها المنخفض الجوي العميق التي تتأثر به البلاد بحسب توقعات الارصاد الجوية الفلسطينية مساء الغد الثلاثاء، حيث يتوقع أن يصاحب المنخفض رياح شديدة السرعة وأمطار غزيرة خاصة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والتي تلحق اضرارا بالقطاع الزراعي ( الدفيئات الزراعية، مزارع الثروة الحيوانية، وخلايا النحل، والاشجار والزراعات المكشوفه ...الخ ).

ولتفادي هذه الموجة والتقليل من الخسائر الناجمة عنها تناشد الاغاثة الزراعية المزارعين اتباع الارشادات التالية:



1. تفقد البيوت المحمية وحظائر الثروة الحيوانية بشكل كامل قبل المنخفض الجوي واجراء الصيانة اللازمة لتلك المزارع ( المزاريب، النوافذ، التمديدات الكهربائية، شبكات المياه، النايلون ) حتى تكون اكثر مقاومة للرياح والامطار .

2. تنظيف مزاريب المياه في حظائر الثروة الحيوانية والبيوت المحمية والاستفاده من المياه التي يتم جمعها من اسطح البيوت المحمية والحظائر من خلال تخزينها في البرك ( المعدنية ، الاسمنتيه ، الترابيه ) او ابار جمع مياه الامطار في حال توفرها وذلك لاستخدامها لري المحاصيل النباتية او الثروة الحيوانية بالإضافة الى ذلك يساهم تخزين المياه في منع حصول الانجرافات حول البيوت البلاستيكية والبركسات والاراضي الزراعية القريبه منها .

3. عمل قنوات تصريف المياه في المناطق المنخفضة وعمل حواجز ترابية في المناطق المرتفعة حول المزارع لمنع دخول وتجمع المياه داخل المزارع، وفي حال وجود القنوات سابقا يجب العمل على تنظيفها بشكل جيد .

4. اغلاق الدوائر الكهربائية وعدم تشغيل الابار الارتوازية خلال العواصف .

5. للمزارعين الذين يملكون ابار جمع مياه الامطار في اراضيهم الزراعية، يُنصح القيام بتنظيف تلك الابار من الاوساخ والتاكد من أن القنوات جيده لجمع مياه الامطار حتى يتم الاستفاده قدر الامكان من تجميع مياه الامطار لاستخدامها في ري المحاصيل في الاوقات التي لا يوجد بها امطار .

6. بعد انحسار المنخفض يجب العمل على تفقد البيوت المحمية ومزارع الثروة الحيوانية وصيانة اي تلف فيها كشبكات الري والنايلون وشبكات الكهرباء .

7. تنظيف العبارات القريبة من الاراضي الزراعية وبالذات المزارع المحاذية لجدارالفصل العنصري لعدم تشكل تجمعات مائية تدمر المزارع القريبة.

8. عند التفكير في انشاء مزارع الثروة الحيوانية والبيوت البلاستيكية يجب الابتعاد عن الاودية التي يحدث بها سيول .

ارشادات لمزارعي الخضار والبستنه:

1. تثبيت احزمة فوق اسطح الدفيئات تقليل تطاير البلاستيك وتمزقه .

2. في حال هبوب الرياح بشكل قوي يتم فتح الجهة المعاكسة لاتجاه الريح ليتم تفادي زيادة الضغط داخل الدفيئة وتدميرها وعند انحسار الرياح يتم اغلاق الدفيئات لتخزين اكبر كمية من الحرارة.

3. التقليل من كميات مياه الري لمنع زياده الرطوبة الجوية داخل البيت المحمي لمنع انتشارالامراض الفطرية وفي حال دخول مياه الامطار داخل الدفيئات يتم عمل قنوات لتصريف المياه من الجهات المنخفضة ويستخدم الشيد على سطح التربة المبلوله لتقليل الرطوبة مع التهوية الجيده من النوافذ العليا لمنع تشكل الضباب داخل الدفيئة لتقليل الامراض الفطرية والبكتيرية.

4. الرش الوقائي للنباتات المحمية والمكشوفة لمنع انتشار الامراض الفطرية قبل الموجة وبعدها.

5. تزحيف نباتات البندورة لتخفيف الحمل والوزن على الدفيئة.

6. في الحالات التي يحدث فيها تراكم للثلوج بكميات كبيرة يفضل تمزيق البلاستيك حتى لا يؤثر تراكم الثلوج على تدمير الهيكل المعدني للبيت المحمي، وفي حال كانت كميات الثلوج المتراكمة قليلة يجب العمل على ازالة الثلوج عن البيوت المحمية لتقليل الاضرار الناتجة عنها وذلك من خلال تركيب رشاشات مياه على سطح الدفيئات او استخدام خراطيم المياه مباشرة.

7. استخدام وسائل التدفئة المناسبة والامنة للزراعات المحمية .

8. يجب ان يكون هناك نايلون احتياط في مخازن المزرعة في حال تمزق الدفيئة ليتم استخدامه وتركيبه للحفاظ على المحصول وعدم اتلافه.

9. تقليم اشجار السياج المتواجده على الجهة المعاكسة للرياح من الجهه السفلية للسياج.

10. تشغيل رشاشات المياه على الاشجار والمزروعات المكشوفة لتقليل تراكم الثلوج والصقيع.

11. تخفيف الضرر على الغراس الحديثة حيث يتم لف السيقان ومناطق التطعيم بالخيش والكرتون العازل لتفادي الاضرار من البرد والصقيع.

ارشادات لمربي الثروة الحيوانية :

1. ابعاد مساكن مربي الثروة الحيوانية وبركسات تربية الثروة الحيوانية عن المنخفضات و الوديان المعرضة للسيول والبحث عن اماكن مناسبة لها وخاصة في السفوح الشرقية والاغوار.

2. التاكد من اغلاق اماكن التهوية بوضع السواتر المناسبة لمنع تسرب الأمطار والرياح داخل الحظائر.

3. وضع صغار الحيوانات في مناطق بعيدة عن الرياح والامطار والعمل على توفير التدفئة المناسبة للمواليد الصغيرة.

4. توفير الكميات الكافية من الاعلاف وبالات القش والتبن والادوية وتخزينها في اماكن مغلقة ومرفوعة عن الارض لمنع تعرضها للامطار والتلف.

ارشادات لمربي الدواجن :

1. التأكد من التحكم في فتحات التهوية وامكانية اغلاقها في حال حصول عواصف ورياح شديدة مع الحرص على التهوية الجيدة وعدم تراكم الرطوبة الجوية والمياه داخل المزرعة لمنع انتشار الامراض واختناق القطيع.

2. في حاله الثلوج ينصح بوضع اكياس خيش على سقف الحظائر .

3. وضع انابيب غاز التدفئة في حمام مائي دافئ لعدم تجمدها والتاكد من كفاءة المدافئ خاصة للقطعان صغيرة العمر.

4. العناية بالتغذية بشكل جيد والعلاجات الوقائيه للقطعان لمنع انتشار الامراض.

5. التأكد من جفاف فرشة الدواجن وعدم تعرضها للرطوبة.

6. توفير الكميات الكافية من الاعلاف والادوية وتخزينها في اماكن مغلقه ومرفوعه عن الارض لمنع تعرضها للامطار والتلف.

ارشادات لمربي النحل :

1. التأكد من اغلاق مدخل الخلية بشكل جيد لمنع دخول الهواء والامطار اليها .

2. وضع كيس من الخيش تحت غطاء الخلية لمنع تسرب التيارات الهوائية الباردة مع التأكد من وضع جسم ثقيل على غطاء الخلية لضمان عدم طيران الغطاء بسبب الرياح.

3. رفع الخلايا عن الارض ووضعها بشكل يمنع وصول الرطوبة الارضية للخلايا والحرص على وضعها في اماكن بعيدة عن السيول تحت مظلات للوقاية من الامطار الغزيرة والبَرَد.

4. الحرص على تغذية الخلايا بالمحاليل السكريه واقراص الصويا وتوفر الغذاء داخل الخلية مع تكرارعملية التغذية في حاله استمرار الاحوال الجوية السيئة.