الاحتلال يبعد 4 مقدسيات عن "الأقصى" 10 أيام

وطن: أبعدت شرطة الاحتلال في مركز القشلة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، مساء الاثنين، 4 نساء عن المسجد الأقصى لمدة 10 أيام.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت صباح اليوم النساء الأربعة خلال تواجدهن في محيط مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، بعد الاعتداء عليهن من قبل المجندات.

واعتقلت الشرطة كلا من: فاطمة خضر وأسماء شيوخي وإلهام أبو صبيح وأم عنان غراب، واقتادتهن إلى مخفر الشرطة في باب الأسباط، ثم نقلتهن بسيارة إلى مركز القشلة.

وأطلقت الشرطة سراحهن مساء اليوم، بعد احتجازهن والتحقيق معهن لساعات طويلة، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى عشرة أيام.