الاحتلال يعيد توسعة مساحة الصيد في بحر غزة لـ 15 ميلًا

غزة- وطن: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، إعادة توسيع العمل في مساحة الصيد إلى 15 ميل في بحر قطاع غزة.

وأفادت نقابة الصيادين أنها تلقت بلاغا من وزارة الزراعة والشؤون المدنية بقرار الاحتلال توسيع منطقة الصيد ابتداءً من الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء.

وكانت سلطات الاحتلال أبلغت يوم الخميس الماضي عبر الارتباط المدني بأن مساحة الصيد المسموح بها من الشمال الى ميناء غزه ستة اميال، ومن ميناء غزه حتي الحدود الجنوبيه فى مدينه رفح عشرة اميال.