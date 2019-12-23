ضبط سولار "مهرب" في محافظة الخليل

رام الله- وطن: ضبط جهاز الضابطة الجمركية في محافظة الخليل، مساء اليوم الاثنين، سولار غير قانوني (مهرب)، جاء ذلك بناءً على معلومات استخباراتية لدى الجهاز أفادت بوجود السولار داخل مركبة بالمحافظة، وعليه توجه الجهاز إلى المكان وتمكن من ضبطه والتحفظ عليه لحين حضور جهة الاختصاص في هيئة البترول، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

هذا ويهيب الجهاز بالمواطنين بضرورة التبليغ عن مهربي السولار غير القانوني والمغشوش، وغير المطابق للمواصفات، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل (الفيسبوك)، وذلك لما يلحقه من أضرار على خزينة الدولة وخسائر جسيمة على المركبات والآليات وممتلكات المواطنين وعلى السلامة العامة.