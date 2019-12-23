الرئيس لعائلة الشهيدة عائشة الرابي: سنلاحق الجناة أمام المحاكم الدولية حتى ينالوا العقاب

وطن: استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، عائلة الشهيدة عائشة الرابي، التي ارتقت على يد المستوطنين في الثاني عشر من شهر تشرين أول/ اكتوبر العام الماضي.

وأكد الرئيس، أن مسؤولية ملاحقة هؤلاء الجناة هي مسؤولية وطنية، مشيرا إلى أنه سيتم ملاحقة الجناة أمام المحاكم الدولية حتى ينالوا العقاب الرادع.

بدوره، أكدّ يعقوب الرابي، زوج الشهيدة، أن العائلة ستقوم برفع دعاوى أمام جميع المحاكم لمعاقبة الجناة الذين اقترفوا هذه الجريمة النكراء.

وكانت أم العروس عائشة الرابي (45 عاما) استشهدت إثر اعتداء المستوطنين على السيارة التي كان يقودها زوجها وهما عائدين الى منزلهما بعد زيارة عائلية الى الخليل.

عائشة وهي أم لـ 8 أبناء (2 ذكور و6 اناث)، كانت على موعد قريب (نحو 15 يوما) مع حفل زفاف ابنتها سلام (24 عاما)، قبل أن يباغتها مستوطن إرهابي بحجر اخترق الزجاج الأمامي للسيارة التي كانت تستقلها وأصابها في وجهها لتنزف حتى الموت قبل أن تصل الى المستشفى.