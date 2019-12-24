فيديو| 20 معتقلا من الضفة

رام الله- وطن: شهدت مدينتي رام الله والبيرة مواجهات صباح اليوم الثلاثاء، في اعقاب اقتحام دوريات الاحتلال لشارع الارسال وحي البالوع، تمكن خلالها الشبان من إصابة دوريات الاحتلال بزجاجات حارقة من مسافة الصفر.

وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها حول قرى جنوب نابلس وبخاصة عراق بورين وتل وصرة وعصيرة القبلية، وتمركزت ليلا وصباح اليوم في أطرافها، ونصبت حاجزا طيارا على طريق المربعة غربي تل.

وعرف من معتقلي الضفة فجر اليوم الثلاثاء:

1. جعفر عزيز كايد- رام الله

2. ضياء جميل نواورة- رام الله

3. عاصف عمر- سلواد شرق رام الله

4. آدم حامد- سلواد

5. خالد بسام- بيت دقو شمال غرب القدس

6. أكرم سلمة- بيتونيا غرب رام الله

7. شادي أبو حديد- مخيم عقبة جبر بأريحا

8. خالد ذياب الشرباتي- الخليل

9. محمد إياد البو- حلحول شمال الخليل

10. المناضل أحمد قطامش- البيرة

ومن العيسوية شرق القدس المحتلة:

1. أحمد محمد محمود

2. أحمد عايش عبيد

3. محمد مرعي درباس

4. صالح أبو عصب

5. أيوب أبو عصب

6. أحمد سعد مصطفى

7. محمود عبيد

8. إسماعيل يوسف محيسن

9. محمد عماد داري

10. مجد داري