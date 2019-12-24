منخفض جوي يؤثر على البلاء مساء اليوم

رام الله- وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافياً الى غائم جزئي ومغبرا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل تتأثر البلاد بمنخفض جوي حيث تبدأ الامطار ليلاً خاصة في بعض المناطق الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا وتكون مثيرة للغبار والبحر مائجاً.

وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام وبارداً وأمطار فوق بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وغدا الاربعاء، يكون الجو غائماً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا الى شديد البرودة وعاصفاً وماطرا على فترات على بعض المناطق الشمالية والوسطى و خلال ساعات المساء والليل تمتد الامطار الى بقية المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً ، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً .

والخميس، يكون الجو غائماً وباردا الى شديد البرودة وعاصفا وماطرا على فترات على مختلف المناطق والامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً ، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً .

والجمعة، يكون الجو غائماً وباردا الى شديد البرودة وماطرا على فترات على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر :

1-شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80 كم /ساعة.

2- خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.

3- خطر التزحلق على الطرقات.

4- تدني مدى الرؤيا الافقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض