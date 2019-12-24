ردا على بيان عشائر الخليل .. الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي يطالب الحكومة بمحاسبة التطاولات على سلطة الدولة

وطن: ادان الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون ما جاء على لسان ما يسمى عشائر ووجهاء فلسطين - وفق الاسم الذي اختاروه لأنفسهم - وإضافة مدينة الخليل كمكان لاحقاً أمس من خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان آل التميمي في محافظة الخليل والذي يعتبره الائتلاف تقويضا صارخا لمفهوم الدولة المدنية وتهديدا للسلم والانسجام المجتمعي وذلك لما يحتويه من دعوة للقتل وبث لخطاب الكراهية. وتعدي على سلطة القانون وسيادته، وتدخل في عمل المؤسسات الرسمية، واعتداء على نضالات المرأة الفلسطينية واسهاماتها في بناء المنظومة الاجتماعية الفلسطينية. وتشويه للعمل المدني رافعة المشروع الوطني.

واكد الائتلاف في بيان له على إيمانه المطلق والكلي بمؤسسات الدولة المدنية ومؤسسات القضاء النظامي والمؤسسات الإعلامية المدنية ويطالب بضرورة تحصينها وحمايتها وتمكينها من أداء عملها، وترسيخ قيم الديمقراطية وحرية التعبير والحد من تعزيز سلطة العشيرة التي تنمو على حساب سلطة الدولة حتى باتت تشكل كيان موازي لها.

من جهة أخرى طالب الائتلاف المدني السلطة الفلسطينية ممثلة بالحكومة بالتحرك ومنع تدخل سلطة العشيرة في صناعة السياسات العامة التي يفترض أن تصدر عبر قنوات دستورية رسمية بذل الشعب الفلسطيني نضالات طويلة لبناءها، وتوفير الحماية والأمن للمجتمع والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان والنساء، نظراً لما تحتويه مثل هذه المواقف الرجعية من تهديد للقيم المجتمعية برمتها وجهود بناء الدولة المدنية ولحياة الناشطين/ات.

كما وطالب الائتلاف الكل الفلسطيني، باتخاذ موقف مجتمعي موحد لإسقاط القيم غير الاخلاقية الصادرة من سلطة العشائر ومنعهم من التدخل في شؤون الناس والمجتمع برمته، هذا ويطالب الائتلاف فصائل العمل الوطني بأخذ موقف واضح وحازم ضد البيان الصادر عن الاجتماع العشائري، وعدم التماهي مع مثل هذه الأحداث والوقوف بوجها لما تمثله من تقويض لسلطة القانون وتهديد لحياة المواطنين/ات وبما يمنع تكرارها مستقبلاً ويعيد الهيبة للمؤسسات الرسمية والنظام السياسي التي قوضها الاجتماع العشائري ومخرجاته.

واوضح الائتلاف أن البيان الصادر عن ما يسمى عشائر فلسطين يمثل في جوهرة انقلابا واضحاً وخطيراً على أسس الدولة المدنية ويفتح الباب واسعا لكل العابثين لتعكير أجواء السلم الأهلي والتمهيد لحالة فوضى تقوض سلطة الدولة وقدرتها على بسط سيادة القانون على كافة الجغرافيا الفلسطينية ويعيدنا إلى مربع الفلتان الأمني.

ودعا الائتلاف المدني الحكومة الفلسطينية بمحاسبة كل التطاولات على سلطة الدولة في إطار سيادة القانون وتوفير الأمن والحماية للمواطنين/ات وتحديدا الموجودين/ات في المناطق المهمشة والضعيفة بما يتصدى لتدخلات سلطة العشائر، دعوة الأحزاب الوطنية الى اتخاذ موقف رافض اتجاه تمادي سلطة العشائر وعدم التماهي مع تلك الأحداث والتصدي لها.

واكد الائتلاف المدني على دور المراة كشريك في تعزيز السلم الاهلي وضابط للقيم المجتمعية ويقدر نضالاتها على كافة المستويات عالياً، داعيا الى حماية المؤسسات النسوية من الدعوات والتهديدات التي خرجت من اجتماع الخليل والتي قد تصل الى حد القتل وما رافقها من خطابات كراهية وتمييزية ضد النساء، ودعوة كافة المؤسسات الرسمية والأهلية الى إصدار موقف مجتمعي ينبذ التدخلات العشائرية ويمنع تقويض السلم الاهلي.

مؤسسات الائتلاف: المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – REFORM، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية مفتاح، مؤسسة الفيصل لحل النزاعات، مركز المراة للإرشاد القانوني والاجتماعي WCLAC، المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين، الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون استقلال، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، اتحاد الشباب الفلسطيني، مركز تعاون لحل الصراع، مركز شاهد لحقوق المواطن، شبكة راية الاعلامية.

